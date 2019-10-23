EFEKOM’un tatbikatı başarıyla gerçekleşti

Efeler Belediyesi bünyesinde kurulan, ‘Efeler Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ (EFEKOM) tatbikat gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın da katıldığı tatbikatı gerçekleştiren EFEKOM gönüllülük esasına dayalı olarak belediyede görev alan personellerin katılımıyla oluşturuldu. EFEKOM’un da merkezi olan ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Tepecik Şantiyesinde gerçekleşen tatbikat oluşturulan afet koordinasyon merkezinin görev ve sorumluluklarını anlatan sunum ile başladı. Ekip üyeleri sunumun ardından afet durumda neler yapılması gerektiğini gösteren tatbikatı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen tatbikat öncesinde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “ Ekip üyelerimiz için çok önemli bir görev. İnsanların doğal olarak afete uğradıkları zaman tutunacakları bir kol olması üzerine kurulmuş bir kurum burası. Bu afet durumlarını önleyecek tedbirler almamız gerekiyor. Sağlam binalar yapılmasını denetlememiz gerekiyor bizde 6 şiddetine oluyorsa Japonya’da 7 8 şiddetinde oluyor ama kimsenin burnu kanamıyor. Demek ki hata yapan taraf biziz. Bundan sonra doğru yapmamız gerekiyor” dedi.

Başkan Atay konuşmasının devamında, “Toplanma yerleri ile ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İnsanların yaşamlarını idame edecekleri o noktalara kesinlikle herhangi bir yapı kurulmayacak. Bugün Van Depremi’nin yıl dönümü o günü düşünün, insanlar dişlerinden tırnakların arttırarak aldıkları evlerin altıda ezildiler, yaşamlarını yitirdiler. Böyle bir şeyi yaşatmamamızı gerektiren bir görevdeyiz. Hepimiz sorumluyuz. Çünkü kamu görevi yapıyoruz, insanların hem sağlığını hem güvenliği düşünmek önceliğimiz” diye konuştu.

AYDIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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