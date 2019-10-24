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Miniklere şifrelerini Başkan Atay dağıttı

İHA

Efeler Belediyesi'nin ilkokul çağındaki 15 bin öğrenciye internet üzerinden derslerini, ödevlerini yapıp, test çözme şansı oluşturduğu "Efeders Projesi"nin tanıtımı yüzlerce öğrencinin katıldığı toplantıda yapıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yerel yönetim olarak çocuklar için her alanda birçok hizmeti vereceklerini vurgularken, "Miniklere internet şifrelerini" kendi elleriyle dağıttı.

Miniklere şifrelerini Başkan Atay dağıttı

Efeler Belediyesi’nin ilkokul çağındaki 15 bin öğrenciye internet üzerinden derslerini, ödevlerini yapıp, test çözme şansı oluşturduğu “Efeders Projesi”nin tanıtımı yüzlerce öğrencinin katıldığı toplantıda yapıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yerel yönetim olarak çocuklar için her alanda birçok hizmeti vereceklerini vurgularken, “Miniklere internet şifrelerini” kendi elleriyle dağıttı.
Başak Koleji’nin üzerinde yaklaşık 8 yıldır çalıştığı proje sunumunda Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol ile Okul Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın projenin Türkiye’deki eğitim kalitesine katkıda bulunacaklarına inandıklarını belirtti.
“Büyük bir projeyi bize sundular”
Yıldız Kenter Şükran Güngör Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kendisini coşkuyla karşılayan minik öğrenciler ile öğretmenlerine seslendi. Atay, “Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Çok değil 15 20 yıl sonra sizler bizim oturduğumuz masalarda oturacaksınız” dedi.
Eğitim alanında projeleri hayata geçirmekten mutlu olduğunu da vurgulayan Başkan Atay, Efeders Projesi’ni hazırlanan Başak Koleji’ne teşekkür ederek, “Bu projeyi hayata geçirirken yalnız değildim. Burada sunum yapan okul temsilcileri çok mütevazi davranıyorlar. Bu işin mimarı Başak Koleji. Milyon liralar kazanacakları işleri sizler için ücretsiz olarak Efeler Belediyesi’ne bağışladılar, bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Atay öğrencilere de seslenerek, “Diyelim ki rahatsızlandınız ve derse girmediniz, artık bu alacağınız şifreler ile bütün derslere ulaşabileceksiniz. Değerli çocuklar, evde internetiniz varsa hemen bu sistemden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Fakat olmayan interneti evde bulunmayan çocuklarımız olabilir. Olmayan arkadaşlarınız bizlere internet sitemizden yazsınlar. Evinde internet olmayan arkadaşlarınız için mahallede internet odaları açacağım. Ben inanıyorum ki Efeler’den de öyle çalışkan çocuklar çıkacak ki adını meydanlara yazacağız. Sizleri her alanda destekleyeceğim; spor, eğitim, kültür alanlarında. Belki diğer çocuklara göre şanslı olabilirsiniz ama olmayan arkadaşlarınız bu sistemden fayda sağlayacak. Ayrıca Efeler’de müzeye gitmeyen sinemaya gitmeyen tiyatroya gitmeyen çocuk kalmayacak” diye konuştu.
“Büyük proje seneye 29 Ekim’de”
Başkan M. Fatih Atay, Efeler’de yine patenti Başak Koleji’ne ait çok büyük bir Matematik Parkı yapacaklarını da müjdeledi. Atay, “Seneye 29 Ekim’de Matematik Parkı’nı hayata geçireceğiz. Telif hakkı Başak Koleji’ne ait olan Matematik Parkı’nın bir benzerini Efeler’de yaşayan yurttaşlarımızda faydalansın diye bağışladılar. Seneye bu parkı hayata geçireceğim sizler için. Hem oyun oynayacaksınız hem matematikle buluşacaksınız. Hem sevgi ve bilim ile kucaklaşacaksınız” diye konuştu.
Başkan Atay, konuşmaların ardından derslere internet üzerinden ulaşmaları için hazırlanan şifreleri miniklere ve öğretmenlere dağıttı.

AYDIN

24 Ekim 2019 Perşembe

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