Atça MYO öğrencilerinden kan bağışı

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Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri düzenlenen etkinlik kapsamında kan bağışında bulundu.

Yaklaşık 100 öğrencinin kan bağışında bulunduğunu belirten Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin kan bağışı konusunda yükseköğretim kurumları arasında ilk sıralarda yer aldığından dolayı altın madalyayı hak ettiğini söyledi. Şenol, “Geçen sene Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden yaklaşık 5 bin ünite kan bağışı aldık. Kızılay olarak gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç duyuyoruz” diyerek Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başta olmak üzere destek olan öğretim elemanlarına ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

AYDIN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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