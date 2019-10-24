Yüksek tansiyon hakkında halk eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Efeler Belediyesi iş birliği ile Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) konusunda halk eğitimi gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay koordinatörlüğünde, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Arş. Görevlileri Dr. Aylin Sönmez ve Dr. Mehmet Oğuz Türkmen sorumluluğunda planlanan eğitim, planlanan bir dizi halk eğitiminin ilki olma özelliğini taşıyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay’ın halk eğitimi ile ilgili bilgilendirme konuşması ile başlayan eğitimde, Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrenci grupları kendi konu başlıkları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. “Tansiyon nasıl ölçülmelidir? Nasıl kaydedilir?” konulu sunum sırasında, öğrenciler tarafından katılımcılarla birlikte tansiyon ölçümü uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Öğrencilerin erken dönemde sağlığın geliştirilmesine verdikleri katkılar ile Aydın’da sektörler arası iş birliğinin önemli bir örneği olan eğitimde; ‘Hipertansiyon nedir?’, ‘Neden önemlidir?’, ‘Hipertansiyon belirtileri nelerdir?’, ‘Eşlik eden kan değerleri ne ifade eder?’, ‘Hipertansiyon tedavisi nasıl olmalıdır?’, ‘Hipertansiyon tedavisinde yaşam değişiklikleri ve önemi nedir?’, ‘Hipertansiyona bağlı ortaya çıkan ve hipertansiyona eşlik eden hastalıklar nelerdir?’ ve ‘Tamamlayıcı tedaviler nelerdir?’ konu başlıklarını içeren yedi adet sunum gerçekleşti.

Sunumlar tamamlandıktan sonra katılımcıların soruları, görüş ve önerileri alındı. Halk eğitimine toplumun her kesiminden 49 kişi katıldı.

ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın kapanış konuşmasının ardından program sona erdi.

AYDIN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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