Fatih Mahallesi’nde sokak düzenleme çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi’nde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Efeler İlçesi genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi’nde 1103, 1105, 1107 ve 1122 sokaklarda yol ve kaldırım yapımına başlayan ekipler, iş makineleri ile eski taşları söküm çalışması gerçekleştirdi. Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek adına özenle çalışan belediye personeli, sökülen taşları titizlikle toplayıp vatandaşların olası mağduriyetlerinin de önüne geçti. 23 Ekim’de çalışmaya başlayan ekipler, taş söküm işleminin sonunda parke taşı döşeme işlemine başlayacakları ve 6 Kasım’da sona ermesi planlanan çalışmanın ardından mahallenin yepyeni bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğine dikkat çekerek yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu bu sebeple belediyenin bu yöndeki çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.

Kent genelinde çalışmalarına hızla devam Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

AYDIN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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