Pratisyen hekim uyuşturucu madde ile yakalandı

Aydın’da bir süredir polisin takibinde olan bir kadın hekim polisin yaptığı operasyonla uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan hassas terazi ile yakalandı. Kadın hekim polis tarafından gözaltına alınırken, çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesi başhekimliği tarafından da pratisyen doktor Elif Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 3 yıldır Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev doktor Elif Ç.’nin uyuşturucu pazarladığı yolunda ihbar alan polis ekipleri kadın doktoru takibe aldı. Bir süredir takipte olan kadın doktorun aracını Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde durduran narkotik ekipleri kadın doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan doktor Elif Ç.’nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

‘Hastanede de soruşturma başlatıldı’

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olaydan sonra yapılan açıklamada “Olayı yakından takip ediyoruz. Adli sürecin işleyişini takip etmekteyiz. Kurumumuz tarafından idari soruşturma başlatıldı. Adli sürecin durumuna göre İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli adımları atacaktır. Hastanemiz ve sağlık camiamız için üzüntü verici bir durum” denildi.

AYDIN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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