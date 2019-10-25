İlkyardım ekiplerine uygulamalı eğitim verildi

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ilkyardım ekiplerine Uygulamalı İlkyardım Semineri verildi.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ile işbirliği içinde 1’inci Basamak Sağlık Kuruluşları Acil Durum Planlarında yer alan ilkyardım ekiplerine “Uygulamalı İlkyardım Semineri” verildi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde verilen ve 2 grup halinde gerçekleştirilen uygulamalı ilkyardım eğitimine 80 personel katıldı.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

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