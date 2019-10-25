Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aynı bulvara dönüş yapmak isteyen 34 TH 748 plakalı otomobille çarptıktan sonra yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

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