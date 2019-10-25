Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,00 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,00 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 27,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 8,25 TL.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

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