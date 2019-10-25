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Nazilli Ticaret Odası Antalya YÖREX Fuarına katıldı

İHA

– Nazilli Ticaret Odası (NTO), "Sizin oraların nesi meşhur" sloganıyla 2327 Ekim tarihlerinde açık kalacak olan YÖREX'te, yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Nazilli Ticaret Odası Antalya YÖREX Fuarına katıldı

– Nazilli Ticaret Odası (NTO), “Sizin oraların nesi meşhur” sloganıyla 2327 Ekim tarihlerinde açık kalacak olan YÖREX’te, yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.
250 bin ziyaretçinin hedeflendiği YÖREX için, ANFAŞ Fuar Merkezindeki açılış törenine Nazilli Ticaret Odasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN katıldı. Nazilli Ticaret Odası adına tahsis edilen stant alanında oda üyelerine ait ürünlerin tanıtımı yapılıyor.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile kurum ve kuruluş temsilcileri ile Oda ve Borsaların Başkanları katıldı.
Açılışta konuşan ev sahibi ATB Başkanı Ali Çandır, “Fuarımızda 5 gün boyunca her adımda başka bir yöremizin ve ilimizin zenginliklerini göreceksiniz. Ülkemizin her köşesinden gelen katılımcılarımızın eşsiz yöresel ürünlerini tadacak ve deneyeceksiniz, yeri gelecek memleket hasretini giderecek, yeri gelecek merak ettiğiniz yöreleri tanıyacaksınız. Kırsal kalkınma, gastronomi ve coğrafi işaret temalı seminerler izleyeceksiniz, Türkiye’nin Peynirleri Sergisi’ni göreceksiniz. Yöresel ürün üreticilerimizin ticari bağ kurduğunu gözlemleyeceksiniz” dedi.

Son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40’ını, oda ve borsaların tescil ettirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu da, “Onlar tarafından tescil edilen ürün sayısı 150’yi geçti. YÖREX, yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline geldi. Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünya ile buluşmasını sağlıyor. Üreticilerle, perakendeciler, burada bir araya geliyor. İkili ş görüşmeleri yapıyorlar. Bu işi ülke geneli yaymak üzere, bölgede de YÖREX Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlemeye başladık” dedi.

Nazilli Ticaret Odası (NTO)Başkanı Arslan ise, fuarın açılışı sebebiyle yaptığı konuşmada “YÖREX, Anadolu yemek kültürünün buluşma noktası haline geldi. Yöresel değerlere sahip çıkmanın, bu değerleri ekonomiye kazandırmanın, katma değer ve markalaşma açısından önemli olduğuna inanıyorum. Sorumluluk sahamıza özgü birçok ürünümüzün tanıtıldığı standımızda zengin kültürümüz ve yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da yöresel ürünlerimiz, YÖREX’e katılan büyük firmalar aracılığıyla alıcılarla buluşuyor. Amacımız; zengin ürün çeşitlerimizi YÖREX sayesinde daha geniş kitlelere tanıtmaktır. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) için emek harcayan katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi

Açılış konuşmalarının yapıldığı törenin ardından, fuar alanındaki stantlar gezildi. YÖREX’te, ziyaretçiler Nazilli Ticaret Odası’nın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantta büyük ilgi gösterdi. Fuar alanında, Nazilli Ticaret Odası’nın standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ na, Nuri ARSLAN tarafından incir hediye edildi.
Nazilli Ticaret Odası standında Oda üyesi Murat Kaplan, Semra Ünal ve Nurcan Karakaş bölgemize özgü ürün ve gıda maddelerini sergilediler.

AYDIN

25 Ekim 2019 Cuma

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