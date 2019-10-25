Kuşadası'nda deprem korkuttu

– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2.7 şiddetindeki deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Bugün saat 13:30 sularında merkezi üssü Kuşadası olan deprem paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre Kuşadası merkezinde 5.2 derinliğinde 2.7 şiddetindeki deprem . 10 saniye sürdü. Kuşadası Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kuşadası merkezli deprem sonrasında ilçe merkezinde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
AYDIN
25 Ekim 2019 Cuma
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