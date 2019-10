Nazilli’de ilçe güvenlik toplantısı yapıldı

Suç ve suçlularla mücadele, genel asayiş, emniyet, trafik tedbirleri ve okul güvenliği ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin görüşülmesi amacıyla düzenlenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Toplantısı Yıldıztepe Mahallesinde yapıldı.

İlçe Güvenlik Toplantısı Yıldıztepe Mahallesinde yapıldı. Yıldıztepe Muhtarı Ahmet Sak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Jandarma Komutanı Binbaşı Haktan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Kaymakamlık Daire Müdürleri, Emniyet ve Jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Bu yılın ilk huzur ve güvenlik toplantısında mahalle sakinlerinin sorunları dinlenerek çözümler üretildi. Suç ve suçlular ile mücadele, genel asayiş, emniyet trafik tedbirleri ve okul güvenliği ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemler hakkında Yıldıztepe mahallesi sakinleri Kaymakam Arısoy, Belediye Başkanı Özcan, Binbaşı Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir tarafından bilgilendirildi.

İlçe Güvenlik Toplantısına ilk kez katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan mahallede yapılacak alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. İlçenin bütün kurum ve kuruluşları ile bütün unsurları ile vatandaşın yanında olduklarına vurgu yapan Özcan; “ Mahallemiz güzel bir mahalle. Çok güzel bir yapısı var. Memleketimizin her yerinden insanımız var. Birlik ve beraberlik içinde yaşama arzusuyla mahallemizi paylaşıyoruz, sokaklarımızı paylaşıyoruz. Biz bu noktada üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Mahallelerimizde şu an önceliğimiz alt yapı çalışmaları. Büyükşehir bu konuyla ilgili tüm projelerini hazırladı. Onlar şehrin alt yapı çalışmalarını tamamlayacak plan program dâhilinde biz de üst yapıyı düzelteceğiz. Muhtarımıza bir sözümüz var onu yerine getirmek için Büyükşehir ile bir planlama yaptık. Kanal yolu ve çevresindeki yollarda yenileme çalışması yapacağız. Burası malum en işlek sokaklardan, caddelerden birisi. Bu mahallemizde altyapı hizmetleri olan, kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve yağmurlama şebekesinin yenilenmesi için biraz öncelik istedik. Altıntaş Mahallesindeki çalışmaları bitirdikten sonra Yıldıztepe Mahallesi’nin Sokak ve caddelerinde çalışmalara başlayacağız. Çalışmalarımıza projenin seyrine göre sırasıyla devam edip ara sokaklarda da yapacağız” diye konuştu.

Devleti ile milleti bütün olan bir yapıya sahip olunduğunu söyleyen Başkan Özcan vatandaşın her türlü sorunu bizzat ilettikleri takdirde daha hızlı ve sağlıklı çözüme kavuşacağına da vurgulayarak, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini bizzat kendisi not aldı.

