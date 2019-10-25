Kuşadası’nda hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda Değirmendere Mahallesinde iki ev ve bir işyerini, Yavansu Mahallesinde ise 1 evi soyan zanlılar, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesinde iki ev ve bir işyeri, Yavansu Mahallesinde 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Her iki mahalledeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve hırsızlık yapılan evlerdeki teknik incelemenin ardından 3 ev ve bir iş yerinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin H.U. ve H.İ.E isimli kişiler olduğu belirlendi. Polis tarafından Cumhuriyet Mahallesinde tespit edilen eve yapılan baskın sonucu gözaltına alınan H.U. ve H.İ.E isimli şüpheliler, emniyetteki sorgulamanın ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

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