Aydın CHP’den Mustafa Savaş’a özür çağrısı

CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir ve Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş’ı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik hareketinden dolayı özür dilemeye davet etti.

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, yaptığı açıklamada; “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin Akademik yılı açılış töreni için şehrimize gelen TBMM eski Başkanı ve son Başbakanımız Binali Yıldırım'ı törene davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu karşılamıştır. Yolda yürürken AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, nezaket dışı bir davranışta bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu ittirmiştir.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun karşısına AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çıkan ve iki kez kaybeden Mustafa Savaş'ın, Başkanımıza karşı bu davranışı kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Örgütü olarak Mustafa Savaş'ı kınıyoruz. Siyaset nezaket işidir; Mustafa Savaş'ı nezakete davet ediyor ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan özür dilemesini bekliyoruz” dedi.



Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adnan Menderes Üniversitesi Akademik yılı açılış töreni öncesinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın nezaketsizliğini şiddetle kınıyoruz. Her yönü ile kabul edilemez ve açıklanamaz bu davranışı sonrasında AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş’ın bahane üreteceğine hem Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan ve Aydın halkından özür dilemelidir”

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

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