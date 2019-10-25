Muğla Orman Bölge Müdürü Yaprak; “11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız”

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 11 Kasım 2019 tarihinde tüm yurtta gerçekleştirilecek olan ‘Geleceğe Nefes11 Milyon Fidan’ kampanyası hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 11 Kasım 2019 tarihinden tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek olan kampanya kapsamında Aydın’da 100 bin fidanın toprakla buluşacağını açıkladı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak toplantıda yaptığı konuşmada, “Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye olan duyarlılığını arttırmak amacı ile toplumun bütün kesimlerinin katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Fidan dikim etkinliğimizin zamanında ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için yaptığımız hazırlıklar büyük oranda tamamlanmıştır. Fidanların dikileceği yerler olarak, öncelikle etkinliğe katılacak olan kamu kurumlarına ait alanlar, köy okulları, mezarlıklar, yol kenarları gibi kamusal alanların seçilmesi bu alanların yeterli olmaması halinde kendi ağaçlandırma sahalarımızdan yer tespiti yapılması kararlaştırılmıştır. 11 Kasım 2019 tarihinde Aydın’da belirlenen 34 noktada 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

Toplantıya Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Ümit Portakal katıldı.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:26

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.