Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan güven tazeledi

Tariş İncir Birliği’nin bugün Germencik’te yapılan yerel kooperatifler seçiminde Mustafa Bircan Güven tazeledi. Ocak ayında İzmir’de yapılacak seçimlerde Birlik Başkanlığı için aday olan Bircan, kendisine güvenen üyelere teşekkür ederek, “Ortağımız olan incir üreticisini ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi.

Ocak Ayı içerisinde İzmir’de yapılacak olan Tariş İncir Birliği’nin genel kurulu öncesi Germencik’te Tariş İncir Birliği üyeleri sandık başına gitti. 504 üyesi bulunan ortaklardan 340 üye sandığa giderken seçimlere Mustafa Bircan tek liste ile katıldı.

“İncir üreticisi üyelerimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz”

Geride kalan 4 yıllık süreci de değerlendiren Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Göreve geldikten sonra incir üreticimizi rahatlatacak ve incire değer katacak pek çok proje gerçekleştirdik. İncir üreticimizi ezdirmedik, önümüzdeki süreçte de incir üreticisi ortağımızı ezdirmeden görevimize devam edeceğiz” dedi.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:26

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.