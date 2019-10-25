Binanın elektrik panosundaki yangın korkuttu

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Efeler ilçesindeki binanın elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi numara 35’de yer alan bir binada saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Dumanı gören bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri elektrik panosunda çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangın sebebi ile binanın elektrik aksamında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:26

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.