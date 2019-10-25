KUTO’da Kuşadası El Sanatları e-Ticareti projesi tamamlandı

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından başlatılan “Kuşadası El Sanatları eTicareti" projesi tamamlandı.

Kadınların eticaret yapmasını sağlamak ve girişimciliği geliştirmek amacıyla başlatılan ve Kuşadası’nda ikamet eden, sosyal güvencesi olmayan, evde üretim yapan ya da yapmak isteyen 19 kadının yararlandığı proje, toplam 176 saat sürdü.

İşKur ve Halk Eğitim Merkezi tarafından da desteklenen proje süresince aldıkları makrome, keçe, sabun yapımı gibi el sanatları eğitimlerinin yanı sıra katılımcılar; eticaret, sosyal medya ve ürün fotoğrafçılığı konularında da eğitimler aldılar.

Eticaret hakkında İdeaSoft uzmanlarından eğitim alan on dokuz kadın katılımcı, Atilla İşler’den aldıkları ürün fotoğrafçılığı kursu ile ürünlerinin en doğru ve en iyi fotoğraflarını nasıl çekeceklerini öğrendiler ve son alarak Argevitas Danışmanlık’dan aldıkları sosyal medya kursu ile de eğitimlerini tamamladılar.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi ve Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de kurs süresince desteklediği ve çalışmalarını yakından takip ettiği kursiyerlere, kurstan sonra da desteklerinin süreceğini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; “evde üretim yapan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlarımızın iş hayatına atılarak aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla başlattığımız projemizden 19 kadın yararlandı. 176 saat süren kursları süresince bizler de yaptıkları el emeklerini yakından takip ettik ve destekledik. Kursumuz sona erdi ama biz Oda olarak kursiyerlerimize her zaman destek olmaya hazırız” Dedi ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından özellikle sezon dışında planlanan eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantılarının başladığını ve kış sezonu süresince devam edeceğini sözlerine ekledi.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

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