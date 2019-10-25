Efeler Belediyesi2nden anlamlı cumhuriyet hediyesi

– Efeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde esnafa ve halka Türk Bayrağı dağıttı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı kutlanması için esnafın işyerlerine halkın balkonlarına bayrak asması isteğinde bulundu.

Efeler Belediyesi görevlileri tarafından dağıtılan Türk Bayrağı’nı alan esnaf ve vatandaşlar, Başkan M. Fatih Atay’a teşekkür ettiler. Efeler sakinleri, Cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkan belediyecilik anlayışı sergilendiğine dikkat çektiler.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise kutlama mesajında “Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği vatan topraklarımız bizim en kutsal varlığımızdır. Bayrağımız altında birlik ve bütünlüğümüzü bozmadan topraklarımıza ilelebet sahip çıkacağız” dedi.

Atay, milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik hareketlerin hiçbir zaman halkta karşılık bulmayacağını da kaydetti.

AYDIN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:26

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.