Yıldıztepe Mahallesine düğün alanı

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi Kurudere mevkii taziye evi karşısında Nazilli Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen düğün alanını inceledi.

Mahallenin ihtiyacını karşılayacak alanda kilitli parke taşı kaplaması, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce döşenirken, alan çevresinde yeşillendirme ve düzenleme çalışması da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak.

Düğün Alanının en kısa süreçte tamamlanması ve mahallelinin hizmetine sunulması için hızla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan’a mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti.

AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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