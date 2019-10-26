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'Pazar duası' geleneğini yarım asırdır sürdürüyorlar

DHA

- AYDIN'ın ilçelerinde haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında 'Pazar duası' geleneği devam ediyor. İncirliova'da yaklaşık yarım asırdır süren pazar duası geleneğinden pazarcılar memnun olduklarını belirtirken, İncirliova Belediye Aytekin Kaya, bu geleneği devam ettireceklerini söyledi.

- AYDIN'ın ilçelerinde haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında 'Pazar duası' geleneği devam ediyor. İncirliova'da yaklaşık yarım asırdır süren pazar duası geleneğinden pazarcılar memnun olduklarını belirtirken, İncirliova Belediye Aytekin Kaya, bu geleneği devam ettireceklerini söyledi.
Aydın'ın birçok ilçesinde haftanın belirli günleri semt pazarları kuruluyor. Pazarda sergi açan pazarcılar belediye hoparlörlerinden bir din görevlisinin okuduğu 'pazar duası' ile sergilerini açıyor. En yoğun pazarlardan birisi olan İncirliova'da yaklaşık yarım asırdır bu gelenek sürüyor. Pazarcılar okunan duanın ardından işlerine başlıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'da pazarın dua ile açılması geleneğini yaklaşık 50 yıl önce merhum İncirliova Belediye Başkanı Yaşar Kocabıyık'ın başlattığını belirtip, "O dönemden sonra 10 belediye başkanı değişti ama bu gelenek değişmedi. Pazar duasının amacı dua okunduktan sonra esnafın birbirlerine hayırlı işler dileyerek, kaynaşmasını sağlamak. Biz de göreve geldik bu dua ile pazar açma geleneğini sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizde Cuma, Salı ve Pazar günleri olmak üzere 3 ayrı pazar kuruluyor. Bu pazarlarda dualarımızı yaptırıyoruz" dedi.
PAZAR ESNAFI DUADAN MEMNUN
22 yıldır pazarcılık yapan Murat Özkılınç, "Geçmişte komşu ilçelerle birlikte 5 pazara gidiyordum şimdi 2 pazarda tezgah açıyorum. Gittiğim her pazarda dua yapılır. Allah'ın bereketi ve kısmeti ile pazarımızı açarız" dedi. Koçarlı'dan gelen esnaf Esma Can da, "Haftada 2 pazarda satış yapıyorum. Dua ile pazarımızı açıyoruz. Güzel bir uygulama, memnunuz" dedi. Yusuf Demirtaş da Çine, Köşk ve İncirliova ilçesindeki pazarların, dua ile açıldığını vurgulayarak, "İncirliova'da kapalı ve modern bir pazar yerimiz var. Burada tezgahımızı açıyoruz. Satışa da nazar duasının ardından başlıyoruz. Duayı yaptıran belediye ve müftülüklere teşekkür ederiz. Her işe beslemele ile dua ile başlamak her zaman hayırlıdır" diye konuştu.
Pazar duası şu şekilde yapılıyor;
"Hamdü sena âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a. Salâtü selam Hz. Muhammed Aleyhisselama Efradı ailesine ashab ve ümmetine ve büyük milletine olsun. Bize bizden yakın olan Yüce Rabbimiz, işlerimizi kolaylaştır, rızkımızı bollaştır, haramdan uzaklaştır, helaline yaklaştır, bizi hoşnutluğa ulaştır. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ile mağrurluktan, aldatmak ve aldatılmaktan, sonunda pişmanlıktan sen bizi koru. Rabbimiz, biz yanlız sana kulluk eder, her türlü yardımı da ancak senden dileriz, isteriz. Ellerimizi boş çevirme, bizleri doğru yola ilet. Ticaret ve kazançlarımızı bereketli eyle. Rabbimiz, cesaret ve metanetli, ahlak ve faziletli işlerimizde sadakatli eyle bizi. Yüce Rabbimiz korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, fenalıklara doymak bilmeyen nefsimizin şerrinden sen koru. Beldemizi, güzel yurdumuzu faziletli ve asil milletimizi, bizi, sana ulaştıran her şeyimizi yerden ve gökten, dıştan ve içten gelebilecek bütün kötülük ve musibetlerden sen koru hepimizi Rabbimiz. Amin, Taha ve Yasin / Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha."

AYDIN

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:41
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