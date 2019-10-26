Geleneksel staj günleri etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından gerçekleştirilen 5. Geleneksel Staj Günleri gerçekleşti.

Güney Kampüste bulunan Ömer Faruk Durdu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen staj günlerinde, eğitim hayatının zorunlu dersi olarak algılanan ve gereği kadar önem verilmeyen staj dersinin önemini vurgulamak, farkındalığı arttırmak ve öğrencileri iş hayatına hazırlamak amaçlandı.

Tüm programların birinci, ikinci sınıf öğrencileri ile akademik personelin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, açılış konuşmasını Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz yaptı. Organik Tarım, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Laboratuvar Teknolojileri Programı öğrencileri stajda yaptıkları çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler verip kendi gözlem ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar.

Staj günü etkinliklerinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sunumlar tüm katılımcıların beğenisini kazandı. 5. Staj Günü Etkinlikleri toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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