Nazilli’de kış hazırlıkları başlıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi Kurudere mevkiindeki derenin ıslah çalışması için gereken çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Yıldıztepe Mahallesi Kurudere Mevkii ve Kanal Yolu üzerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özcan Taziye evi çevresi ve kanal yolu üzerinde adım adım dolaşarak çevrede yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit etti. Yaklaşan kış öncesi Kuruderenin içinin ve kenarlarının temizlenip yabani otlardan arındırılması, Taziye evi etrafındaki yol, kanal yolu ve kaldırımlar üzerinde oluşan deformelerin en kısa süreç içerisinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Nazilli Belediyesi Daire Müdürleri eşliğinde mahalle sakinleriyle de görüşen Başkan Kürşat Engin Özcan plan ve program gereği yapılması gereken rutin çalışmaların yanı sıra, vatandaştan gelen istek ve talepleri öncelik ve ivedilikle yerine getireceklerini belirtti.

AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.