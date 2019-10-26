Nazilli HEM, Avrupalı konuklarını ağırlıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve ASO, Avrupa Birliği projesi kapsamında Avrupa’nın dört ülkesinden gelen proje ortaklarını ağırlıyor. İskoçya, İrlanda, Yunanistan ve İtalya'dan gelen proje ortaklarına yurt dışından gelecek eğitmenlere göçmenlere yönelik yapılacak olan eğitim metotlar öğretiliyor.

Avrupa’dan gelen konuklar için Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO’da gerçekleştirilen zeybek gösterili karşılama töreninin ardından eğitim çalışmalarına başlayan proje ortakları, eğitimin yanısıra kültürel geziler de düzenliyor. Merkez bahçesinde yörenin Zeybek oyununun gösterimi yapılırken, yabancı konuklara damat halayı oynatıldı. Nazilli Halk Eğitim Merkezi İngilizce Öğretmeni Sibel Şancı ve HEM Müdür Yardımcısı Feray Aydın koordinatörlüğünde ağırlanan konuklara proje kapsamında kültürümüzden bir parça olan, Ege bölgesinin halk oyunlarından Zeybek oyunu, HEM Zeybek Ekibi tarafından sunuldu. Oyunun sonunda yabancı konuklar da sahneye alınarak ekip tarafından damat halayı öğretilerek beraberce damat halayı oynandı. Etkinliğin ilk gününde Erasmus Plus ekibi çalışmalarına derslikte devam etti.

Merkez Müdürü Muhlis Sönmez, yaptığı konuşmada, konuklarını en iyi şekilde ağırlamanın yanısıra eğitim programı ile de farklı ülkeler ya da bölgelerden gelen kişilerin ve göçmenlerin eğitiminde kullanılacak bir öğretim programı oluşturulmaya çalıştıklarını belirtti. Sönmez; “Şu anda Nazilli Halk Eğitimi Merkezi olarak partneri olduğumuz Cast 4 innovation adlı Erasmus Plus projemizin 3. toplantısı için ev sahipliğini yapmaktayız. Projemizin amacı eğitmenlere yönelik farklı ülkeler ya da bölgelerden gelen kişilerin ve göçmenlerin eğitiminde kullanılacak bir öğretim programı oluşturulmasıdır. Ortaklarımız İskoçya, İrlanda, Yunanistan ve İtalya'dır. Projemiz 2020 yılında sonuçlanacak olup Moodle adlı online eğitim platformunda Avrupa’daki diğer yetişkin eğitimi veren kurumlar ve öğretmenlerin kullanımına da açılacaktır” dedi.

Proje koordinatörü ve Avrupalı konuklar da yaptıkları açıklamalarda eğitimin yanı sıra kültürel alışverişte de bulunacaklarını ifade ettiler.

AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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