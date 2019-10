Roman kadınlar el emeği göz nuru ürünler üretecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Gevher Nehibe Sultan Yardımlaşma Derneği iş birliği ile Ilıcabaşı Mahallesi’nde roman kadınlara yönelik ‘Geleneksel El Nakışları Kursu’ açıldı.



Romanların ağırlıklı olarak yaşadığı Aydın’ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde roman kadınlara el becerisi kazandırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Ilıcabaşı İlkokulu’nda ‘Geleneksel El Nakışları Kursu’ açıldı. Kurs boyunca öğretmenlerden eğitim alacak olan 25 kadın, kurs sonrasında ise dernek aracılığı ile fason işler yaparak aile bütçelerine katkıda bulunacak.



Şubat’a kadar eğitim alacaklar

Kursun açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kursiyerleri ziyaret eden protokol üyeleri kursiyerlerin gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlere kurs boyunca günlük 40 lira cep harçlığı verildiğini kaydeden İŞKUR Aydın Müdürü Rahmi Terzi, “Aydın Gevher Nehibe Sultan Derneği ile daha önce de benzeri kurslar düzenlemiştik. Denizli ve İzmir gibi illerden ciddi miktarda fason işler alarak birçok kadının aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Roman kadınlarımız için de bu kursu gerçekleştirmek istediklerini söylediler. Bizlerde gerekli çalışmaları yaparak kursumuzu açtık. 25 roman kadınımız burada 5 Şubat’a kadar eğitim alacaklar. Kadınlarımıza günlük 40 lira cep harçlığı verilerek iş kazaları ve mesleki hastalıklara karşı kurs boyunca sigortalıyoruz. Kursu başarılı bir şekilde bitirmelerinin ardından Halk Eğitim Merkezi tarafından kendilerine belge verilerek” dedi.



“Üreten kadınlarımızın her daim yanındayız”

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Bir yıldır Gevher Nesibe Sultan Dernek Başkanı Rabia Özkahraman Hanımın gayretleriyle, İŞKUR, Halk Eğitim ve Milli Eğitim’in katkılarıyla ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 300 kadına ulaşılarak dışarıda çalışma imkanı mümkün olmayan evde yaşlı hastası veya küçük çocuğu olan, kendisi hasta olup ağır işlerde çalışamayan bayanlarımızın da ayakta durmaları evlerinin ekonomisine katkıda bulunup şehrimizin üreten bayanlarının arasına girmelerinin yolunu açtık. Üreten kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çok yakında Umurlu, Sultanhisar, Nazilli, Germencik, İncirliova gibi ilçelerimizde de bu ve bunun gibi işlerle evden çalışmak isteyen kadınlarımız için atölyeler açarak, işi onların ayağına getireceğiz. İsteyen her kadın işi öğrendikten sonra evinde, mahallesinde atölyeler açıp seri çalışmalarla maddi kazançlar elde ederek, ekonomik özgürlüğüne kavuşacak. Aydının ekonomisinde kadının varlığı daha hissedilir hale gelecek. Komşu şehirlerimizde pamuk olmamasına rağmen tekstilde ileri konumdalar. Çok kısa bir zamanda inşallah, Aydınlı kadınlarımız üreten, markalaşan, kadınlar arasında yerini alacak. Biz her daim üreten kadınlarımızın yanındayız” diye konuştu.



6 yılda 7 kurs

Aydın Gevher Nesibe Sultan Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özkahrama ise, “Kadınlarımıza yönelik altı yıl önce başlattığımız işi bugün yedinci kursumuzu açarak taçlandırdık. Kadınlarımız kurslarımızda çok gayretliler. Evden çalışarak hem aile bütçelerine katkıda bulunacaklar hem de çocukları ile rahatça ilgilenebilecekler. Kadınlarımızın evde çocuklarının ilk yaşlarında sevgi, muhabbet ve çalışmayı aşılayacaklarını düşündüğümüz için bu tür kurslar düzenliyoruz. Dernek olarak bunu çok önemsiyoruz. Büyükşehirlerimizden aldığımız fason işleri Aydın’daki kadınlarımıza getirerek işletmeye çalışıyoruz. Kadınlarımız bu işleri yaparak gelir sağlıyorlar. Daha sonra bu gelirleri Aydın pazarında harcayarak esnaflarımıza katkıda bulunuyorlar. Çok çaplı bir çalışmanın içerisindeyiz. Projelerimize katkı sunan ve bize desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine bize özgüvenimizi kazandıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Hünük, AK Parti Büyükşehir ve Efeler Belediye Meclis Üyesi Neşe Menderes, Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım ve davetliler katıldı.

