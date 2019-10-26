Kuşadası ve çevresinin güzellikleri rehber adaylarına anlatıldı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından, ADÜ Turizm Fakültesi Turist Rehberliği öğrencilerine Kuşadası ve çevresinin güzellikleriyle ilgili sunum yapıldı.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Turist Rehberliği Bölümü 1. Sınıf öğrencilerine, EKODOSD derneği bahçesinde Kuşadası ve çevresinin doğal ve kültürel kaynak değerleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Sabiha Işık ve öğrencilerinin katıldığı sunumda, EKODOSD derneğinin Kuşadası ve çevresinde, Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda karasal ve denizel alanlarda yapmış olduğu çalışmalar ve araştırmalar konusunda görsel bilgiler aktarıldı.



Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nın doğası, tarihi, kültürü, yaban hayatı, jeolojik oluşumları, geleneksel yaşamını doğayla barışık olarak sürdüren yerel insanları ve Latmos coğrafyasındaki tehditler anlatıldı. Rehberlik bölümü öğrencileri sunumu ilgiyle izledi.



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Türkiye’nin doğal ve kültürel kaynak değerlerini bölgemize gelen yerli yabancı misafirlere en iyi şekilde tanıtacak kurumun temsilcileri olacak öğrencilere, EKODOSD olarak her zaman deneyimlerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu bildirdik” dedi.

AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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