Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları: 3-0

Bugün ne oldu?

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SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xxx), Hande (xxx), Ezgi (xxx), Plak (xxx), Sobolska (xxx), Meryem (xxx), Bihter (xxx), Semra (xx), Duygu (xx)

KARAYOLLARI: Elif (xx), Tuğçe (xx), Ayçin (xx), Burcu (xx), Ezgi (xx), Gerasymova (xx), Gülçin (xx), Abbott (xx), Merve (xx), Kübra (xx)

SETLER: 25-15, 25-23, 25-19

SÜRE: 89 dakika (26, 34, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Karayolları'nı 25-15, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım ligdeki 3'üncü galibiyetini elde ederken, konuk takım 4'üncü maçından da yenik ayrıldı.



AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

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