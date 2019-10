Kuşadası’nda Cumhuriyet sevdalıları bir araya geldi

Kuşadası Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü tarafından düzenlenen geleneksel simitçay gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinliğe CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yanı sıra CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Engin Doyran ve birçok partili katıldı.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek büyük bir aileye sahip olduklarının altını çizerek, “Birlik beraberlik kahvaltımıza hoş geldiniz. Değerli partililerim konuşmama, iki gün önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na Aydın AKP Milletvekili Mustafa Savaş tarafından yapılan çirkin davranışı kınayarak başlıyorum. Akp Milletvekili Mustafa Savaş’a diyorum ki herkes yanlış yababilir. Yanlışı yanlışla düzeltemezsiniz. Yapacağınız en erdemli davranış Özlem Hanım'dan özür dilemektir. Çünkü sadece bir belediye başkanına değil bir anneye, bir kadına karşı nezaketsiz bir davranışta bulundunuz. Arkadaşlar iktidar artık hazmedemiyor. İktidarın vatandaşa ne söyleyecek lafı kaldı ne icraatı kaldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na karşı yapılan bu hareket fiziki bir saldırıdır. Her ne koşulda olursa olsun AKP milletvekilinin bu davranışını, basit bir konumlanma hareketi olarak görmek mümkün değildir. Kaldı ki Aydın halkı 31 Mart Yerel Seçimlerinde Mustafa Savaş’a konumunu net olarak göstermiştir.

31 Mart yerel seçimlerinde ilk etabı kazandık. Şimdi ikinci etap var. Ulusal iktidara yürüyoruz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir. Kuşadası’nda yaşanan son yerel seçimler CHP’nin, bireylerin egolarının şahsi menfeatlerinin üstünde olduğunu kanıtlamıştır. Aslolan partidir.

6 aylık dönemde belediye başkanımız başarılı bir çalışma dönemi geçirmiştir. Elbette eksikliklerimiz vardır. İmkanlarımız kısıtlı. Kendisine sizlerin huzurunda hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın her zaman yanında olacağız.

Önümüzde en ciddi sınavımızı vereceğimiz bir dönem var. Önümüzde bir kongre süreci var. Cumhuriyet kongreleri Sivas'tan bu yana ülkeye ışık olmuştur, umut olmuştur. Bizlerin çok çalışması lazım. Kendi içimizdeki enerjiyi doğru şekilde aktarmak lazım. İktidara hedeflenmemiz lazım. Güçlü parti güçlü örgüte, güçlü örgüt ise güçlü iktidara taşır.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geleneksel hale gelen simitçay kahvaltı etkinliğini 10 yıl önce bir arada olma iradesi amacıyla başlattıklarını bugün ise bu etkinliği ilçe örgütünün sahiplenerek devam ettirmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “10 yılını geride bıraktığımız geleneksel kahvaltımızda bugün yine büyük bir katılımla beraberiz. 10 yıl önce bir arada olma iradesini amaçlayan bir kahvaltı ile başlamıştık. Bugün ailemiz daha da büyüdü. Değerli hemşehrilerim önümüzde önce ilçe kongresi akabinde genel kurultay bizi bekliyor. Yeni göreve aday olacak arkadaşlardan tek beklentim mevcut görevdekilere saygısızlık yapmadan, kötülemeden çalışmalarını yürütsünler. Daha iyi nasıl yapabileceğinizi anlatmak sureti ile göreve talip olunabilir. Bu bizim parti içi demokrasimizin gereğidir.

Herkes benim fikrimi, tavrımı soruyor. Ben bu partinin sade bir üyesiyim. Tabi ki benim bir fikrim var. Ben de oyumu kullanacağım. Benim için en büyük menfaat partimin menfaatidir. Ama bizim çok önemli bir hedefimiz var. İlk defa ulusal iktidara bu kadar çok yaklaşılan bir dönem yaşıyoruz. Birçok büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış bir parti olarak ülkenin % 50'sinden fazlasını yöneten bir partiyiz. Bunun önemini çok iyi kavramalıyız. Kendi içimizde kırgınlıklara yer veremeyiz. Biz, bize oy vermeyenleri kazanmak isterken kendi ailemizden bir kişiyi dahi kaybetme lüksümüz yoktur.

BU KOLTUKLAR BİZE EMANET

Bu koltuklar bize emanet. Bu sebeple 24 saat çalışıyorum. Başarılı olan belediyeler bizi hızla ulusal iktidara taşıyacaktır. O nedenle sizlere olan vefa borcum kadar CHP’yi iktidara taşımak için, oy vermeyenleri de kazanmak sorumluluğum var. Bu noktada eğer bir fedakarlık gerekiyorsa bunu CHP’liler yapmak zorundadır.

Bugün Aydın Türkiye’nin en büyük kentidir. Bu kentin belediye başkanı “Topuklu Efemiz” Sayın Özlem Çerçioğlu Aydını sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda başarılı şekilde temsil etmektedir. Ayrıca parlementomuzda bizi temsil eden başarılı 3 milletvekilimiz var. Başarılı il başkanımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız var. Aydın altın dönemini yaşıyor bu dönem . Bu ekip sizlerle beraber ulusal iktidara yürüyor. Ben vefalı bir aileye üye olduğumu biliyorum. Sizler de size gönülden bağlı bir belediye başkanına sahip olduğunuzu bilmenizi istiyorum" dedi.

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu tür etkinliklerin parti içi bağları, samimiyeti güçlendirdiğinin altını çizerek, “Öncelikle bu etkinliği organize eden başta ilçe başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bugün buradaki resmi tüm Türkiye’nin görmesi lazım. Bugün burada Cumhuriyet sevdalıları buluştu. Bugün burada Cumhuriyet Halk Parti’sini iktidara taşıyacak gücün büyüklüğünü görüyoruz. Ülkemizin her köşesinde bir çağlayan misali iktidara yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzde bize engel olacak her türlü davranıştan tutumdan kişisel egolardan uzak durmalıyız" dedi.

Konuşmalar sonunda Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Milletvekili Hüseyin Yıldız’a özel olarak hazırlatılan CHP rozeti taktı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise konuşmaların sonunda partiye hizmet veren engelli ve yaşlı üyelere yaşamın varoluşunu simgeleyen kadim ağaç olarak da nitelendirilen zeytin fidelerinden armağan ederek teşekkür etti.

AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.