Aydın'ın sultanlarından üst üste üçüncü galibiyet

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde kendi sahasında Karayolları’nı misafir eden Aydın Büyükşehir Bayan Voleybol Takımı, maçı baştan sona üstün götürdüğü maçı 30 kazandı.



Kadınlar voleybolunun en üst ligi olan Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde bu yıl da başarıyla mücadele eden Aydın'ı gururu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı böylelikle üst üste 30’lık galibiyet serisini devam ettirdi.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan maça Aydın’ın Sultanları bir duyarlık örneği göstererek meme kanserine karşı farkındalık pankartıyla çıktı. Kadın voleybol ekibi maç başında “Aydınız, kadınız, farkındayız” pankartını açtı.

Maçı baştan sona önde götüren Aydın’ın Sultanları ilk seti 2515 kazandı. Diğer setlerde de rakibi üzerinde büyük bir üstünlük kuran Aydın’ın Sultanları, ikinci seti 2523, üçüncü seti ise 2519 almasını bildi.

Maçı izleyen ve takımın üç maçtır set vermeden seri galibiyetler elde etmesinden çok mutlu olduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın Sultanları’nı ve teknik heyeti tebrik etti.

Diğer taraftan gençler ve çocuklar da takımlarını yalnız bırakmıyor. Salonu tamamen dolduran seyircilerin yanı sıra maçı izlemeye Germencik Hikmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleriyle birlikte geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında maça gelen ve takımlarını destekleyen çocuklar, maçı canlı izlemekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyip Başkan Çerçioğlu’na desteği için teşekkür ettiler.

AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.