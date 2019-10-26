Kuşadası'nda çaldılar, İzmir'de yakalandılar

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, İzmir'de gerçekleştirdikleri operasyonda, Kuşadası'nda hırsızlık olayına karışan 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri Soğucak Mahallesi'nde 5 evin soyulduğu şüphelileri bulmak için başlatığı çalışma neticesinde . Tüm kamera ve mobese kayıtlarını izleyen ekipler bir aracın depo kapak ayrıntısından yola çıktı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler M.E, I.K, E.Y K.E olarak tespit edildi. Yapılan soruturma neticesinde hırsızların İzmir'de ikamet ettikleri ev tespit edildi. Evlerine yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında ise İzmir Çeşme, Gümüldür ve Aliağa ilçelerinde toplamda 17 hırsızlık olayınında faali oldukları tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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