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Aydın'da 'Huzur ve Güven Uygulaması' 32 şüpheli yakalandı

DHA

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması5' kapsamında, asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 340 personelin görev aldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı. 95 araç sahibine de evraklarındaki eksiklikler nedeniyle toplam 33 bin 643 lira idari para cezası kesildi. 31 araç ise trafikten men edildi. Yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen 1 iş yeri sahibine de 58 bin 863 lira para cezası verildi.

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması5' kapsamında, asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 340 personelin görev aldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı. 95 araç sahibine de evraklarındaki eksiklikler nedeniyle toplam 33 bin 643 lira idari para cezası kesildi. 31 araç ise trafikten men edildi. Yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen 1 iş yeri sahibine de 58 bin 863 lira para cezası verildi.
'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması 5' kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı 340 personel il genelinde, dün asayiş uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri il genelinde 10.0022.00 saatleri arasında sırasıyla terör örgütlerine destek veren şüphelilerin yoğun olarak bulunabilecekleri yerler, metruk binalar, park-bahçeler, bulvar, cadde ve sokaklar, eğlence yerleri ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, gar, istasyon, iskele, liman, otogar girişleri ile havaalanlarında, AVM, elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde 89 unsur ve 340 personelin katılımı ile denetimlerde bulundu. Uygulamada 660 nokta ve 60 metruk bina kontrol edildi. 8 bin 816 kişinin kimlik sorgulamaları yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı. Ayrıca 5 bin 28 araç kontrol edildi. 95 araca cezai işlem yapıldı. Bu araçlara evraklarındaki eksiklikler nedeniyle toplam 33 bin 643 lira idari para cezası kesildi. 31 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca sigortasız ve çalışma izinleri olmayan, geçici koruma altında bulunan 3 Afganistan uyrukluyu iş yerinde çalıştıran iş yeri sahibine toplam 58 bin 863 lira idari para cezası verildi.

AYDIN

27 Ekim 2019 Pazar

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