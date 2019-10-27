Başkan Ömer Günel cumhuriyet için yelken açtı

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 2627 Ekim’de Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirildi.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası’nda deniz ve yelken tutkunlarını buluşturan bir yarış düzenlendi. Kuşadası Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kuşadası Setur Marina’nın katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından bu yıl 7’inci kez düzenlenen Cumhuriyet Yarışı, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından onaylı bir koy içi şamandıra yarışı şeklinde yapıldı. 2627 Ekim tarihlerinde Kuşadası Körfezi’nde gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı’na yaklaşık 30 tekne katıldı. Kuşadası Setur Marina’da konaklayacak olan yelken takımlarının kendi gruplarında şampiyon olabilmek için mücadele ettiği yarışların sonunda Double Tree By Hilton’da bir ödül töreni düzenlenecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın Akdeniz’in en önemli limanlarından birisine ev sahipliği yapan bir liman kenti olduğunu belirterek “Kentimiz Kuşadası, limanın yanı sıra Mavi Bayraklı bir marinaya da ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, tam anlamıyla bir deniz ve denizcilik kenti olan Kuşadası’nın bu özelliğinin ön plana çıkarılması, amatör denizcilere ve yatçılara tanıtımının yapılması, öte yandan denizciliğin ve yelken sporunun sevdirilmesi amacıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı’na elimizden gelen desteği sunduk. Kuşadası Setur Marina ise yarışa katılacak tekneleri iki hafta boyunca ağırladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ıncı yıl dönümü kutlamalarına renk ve kentimize değer katacak bu organizasyona destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:00

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