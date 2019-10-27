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Aydın'da, söndürme helikopteri ile keşif uçuşu yapıldı

DHA

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği faaliyetler ve sorumluluk sahaları, su atak helikopteriyle yapılan keşif uçuşuyla gazetecilere anlatıldı.

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği faaliyetler ve sorumluluk sahaları, su atak helikopteriyle yapılan keşif uçuşuyla gazetecilere anlatıldı.
Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kuyucak Orman Şefliği'nden havalanan su atak yangın helikopteri, Kuyucak başta olmak üzere Nazilli, Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu üzerinden yaylalara geçerek, geziye katılanlara bölgeyi kuş bakışı inceleme imkanı sundu. 153 bin hektarlık ormanlık alanın havadan incelenme fırsatı bulunulduğu 45 dakikalık keşif uçuşunda, Türk pilot Yusuf Bakar tarafından bölgedeki söndürme faaliyetleri ve yangın söndürme helikopterlerinin özellikleri anlatıldı. Yangın sezonunda yanan ormanlık alanların incelendiği uçuşta, su toplama çukurları ve Dandalaz Barajı da yakından izlendi. Gazeteciler, gezide ormanlık alanları ve bölgenin doğa güzelliklerini de havadan görüntüleme fırsatı buldu.
Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, 153 bin hektarlık sorumluluk sahasına 14 orman işletme şefliği olarak kontrol ettiklerini belirterek, "Bizim sorumluluk sahamız Aydın, İzmir ve Denizli illerini sınırlayacak şekilde kapsamaktadır. Bu sene içinde ve geçmiş yıllarda orman sahalarımıza yapmış olduğumuz işlemler ve gelinen noktaları keşfetmek için bir uçuş planladık. Helikopterlerimiz yangın sezonu boyunca çok fayda sağlıyor. 5 ay boyunca görev yapan helikopterimiz son günlerine yaklaştı. Bugün bizim yangınla mücadelede, gözlemde çalışan arkadaşlarımızı sezon sonunda sorumluluk sahalarını tanımaları, havadan görmek maksatlı bir keşif uçuşu yaptık, yangın helikopterinin çalışma şartlarını da gözlemlemiş olduk' dedi.
'YANGINA 15 DAKİKADA MÜDAHALE EDİYORUZ'
Su atak helikopteriyle gerçekleşen keşif uçuşunda kuleci personellerin sorumluluk sahalarını görmelerinin sağlandığını kaydeden Türkay Karaçay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sene Orman İşletme Müdürlüğü olarak 18'i orman, 6'sı da kırsal alan yangını olmak üzere toplam 24 yangınla mücadele ettik. Geçtiğimiz yıla göre yaptığımız çalışmalar ve önlemlerle bu yıl ki rakamlarımız biraz daha iyi. Toplamda 19.98 hektarlık orman ve kırsal alan zarar gördü. Bu mücadelemizde 1 helikopterimiz, 12 arazözümüz, 6 su ikmal aracımız ve 8 ilk müdahale aracımız etkin rol üstlendi. Ayrıca İşletme Müdürlüğümüzde 120 yangın personeli ve 10 orman teknik personeli olan orman mühendislerimizle bu çalışmaları yürütmekteyiz. Sorumluluk sahamızda helikopterlerimizin yararlandığı işletme müdürlüğümüze ait 18 adet su toplama çukuru ve 21 adet havuz var. Ayrıca 8 yangın gözetleme kulemiz de 24 saat etkin ve gözetleme yapmaktadır. Bu sene sizlerin de katkısıyla olumlu ve başarılı bir sezon geçirdik. Yangın açısından birinci derece hassas bölgedeyiz. Köy adedimiz fazla ama vatandaşlarımızın duyarlı olması ve mücadelemize destek olması bu seneki yanan alanlarımızın az olmasına sebebiyet verdi. Vatandaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Ormanlık alanlarda gördükleri yangınlar için 24 saat boyunca ücretsiz olan Alo 112 veya Alo 177'yi arayabilirler. İhbarlar bize ulaştığında telsizler ve kuleler vasıtasıyla ekiplerimizi harekete geçiriyoruz ve 13 ila 15 dakika içerisinde de yangınlara müdahale ediyoruz." 
UKRAYNALI PİLOTTAN ÖVGÜ
2010 yılından bu yana Türkiye'de görev yaptığını belirten helikopter pilotu Ukraynalı Andrei Tirkov (31), Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve devletinin orman yangınları konusunda çok ciddi adımlar attığını belirterek, "Türkiye'de hükümet ve devlet yangın operasyonlarına çok ciddi bakıyor. Bu konuda devlet, helikopter ekibi olarak bize çok yardımcı oluyor. Mükemmel bir mücadele var. Türkiye'de görev yapmak çok güzel' dedi. 

AYDIN

27 Ekim 2019 Pazar

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