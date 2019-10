Efeler Kaymakam’ı Şahin’den 29 Ekim mesajı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Efeler ilçe Kaymakamı Cemal Şahin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelemizin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Atatür’ün, “Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.” dediği Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz.Cumhuriyet, işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken yüce milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenmesinin, serpilip ulu bir çınar olmasının başlangıcı olmuştur.Aziz şehitlerimizin kanlarıyla ve milletimizin büyük fedakârlıklarıyla kurduğu cumhuriyetimizin müdafaası ve muhafazası her şeyden önemlidir. Biz de ülkemizin birlik ve beraberliği için her türlü fedakârlıkta bulunmalı ve Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kahraman Silah Arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Şanlı Gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle yâd ediyor, Şehitlerimizin emaneti olan Şehit Ailelerimizin ve Gazi Ailelerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”

