Kuşadası açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, cuma günü saat 07.15'te, içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu, 11'i erkek, 12'si kadın ve 18'i çocuk olan 41 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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