Başkan Atay’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Atay, “Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temellerini atan Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk halkının Kurtuluş mücadelesinin taçlandırıldığı Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacağız” dedi. Atay’ın mesajı şöyle:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramımızı da gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan Anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim’i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz. Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı Ulusal bayramdır. Türk halkının Kurtuluş mücadelesinin taçlandırıldığı ve demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temellerini Cumhuriyetimizi kurarak bizlere armağan eden, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz şükran ve minnetlerimizi sunarız. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e ilke ve değerleriyle birlikte Cumhuriyetimizi sonsuza dek koruyacağımıza söz veririz.”

AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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