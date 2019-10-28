Milli antrenör kazada hayatını kaybetti

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Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (40), Aydın’ın Germencik ilçesinde trafik kazası geçirdi. Antrenör Karlı kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün sabah saatlerinde Aydınİzmir Otoyolu’nda meydana geldi. Hasan Karlı idaresindeki 48 ABA 465 plakalı cip Germencik gişeleri mevkindeki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan sporcu Merve Sağlam (20) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hatanesi’ne kaldırıldı.

AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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