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Aydın’da faaliyet gösteren Kuzey Kafkas Kültür Derneği yeni başkanını seçiyor. Şevketiye Mahallesi’nde toplanan Aydın’daki Çerkez’lerin önde gelen isimleri derneklerinin yeni başkanı konusunda Mehmet Karakavukoğlu isminde birleşti.

Düzenlenen toplantıya başkan adayı Karakavukoğlu ile birlikte TESİŞ Başkanı Mustafa Aydın, Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi eski Başkanı Nizamattin Başaran, TEDAŞ emekli İl Müdürü Mustafa Çakır, Aydın Judo İl Temsilcisi Sefer Bakış, Şevketiye Muhtarı Ahmet Şener ve Bilal Şentürk gibi Aydın’ın tanınmış simalarıyla beraber dernek üyeleri katıldı.

Oluşturulucak yönetim üzerinde fikir alışverişinin yapıldığı toplantıdan sonra konuşan Mehmet Karakavukoğlu, “Bana dernek büyüklerimiz tarafından uygun görülen göreve layık olmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum buradaki amacımız Aydın’daki Çerkezleri tek bir çatı altında toplayıp kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak. Yeni üyelerimizle derneğimizi büyütmek” dedi.

Mehmet Karakavukoğlu sözlerinin sonunda Aydın’da yaşayan Çerkezlerin derneklerine üye olmaya çağırdı.

AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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