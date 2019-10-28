480 gram eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sümek için getirdiği 480 gram eroinle birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Takibe alınan S.Ö’nün yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda, şüphelinin kullandığı araca zulalanmış vaziyette 480.06 gram eroin maddesi ele geçirildi. Hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan işlem yapılan S.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:23

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.