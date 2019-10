Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun yeni dönem kursiyerleri eğitimlere başladı

Kuşadası Belediyesi Tiyatrosu yeni dönem eğitimleri başladı. Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen eğitimlere 30 yetişkin, 15 kadın, 20 genç, 40 çocuk kursiyer katılıyor.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde, farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek ve yetenekli oyuncular yetiştirmek amacıyla kurulan Kuşadası Belediyesi Çocuk, Gençlik, Yetişkin ve Kadın Tiyatroları yapılan kursiyer seçmelerinin ardından eğitimlere başladı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik ve Yönetmen Yardımcısı Hakan Kutay Pekgöz tarafından verilecek olan Çocuk Tiyatrosu eğitimleri her Cumartesi günü 813 yaş arası 40 kursiyerin katılımıyla, Gençlik Tiyatrosu eğitimleri 1418 yaş arası 20 kursiyerin katılımıyla, Yetişkin Tiyatrosu eğitimleri her Pazartesi günü 30 kursiyerin katılımıyla, Kadın Tiyatrosu eğitimleri ise her Çarşamba günü 15 kursiyerin katılımıyla Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde yıl boyunca devam edecek. Kuşadası Belediyesi Tiyatrosu yeni dönem eğitimleri kapsamında kursiyerlere oyunculuk, diksiyon, doğaçlama, vücut eğitimi ve dans dersleri verilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tiyatro eğitimlerinin kişisel gelişim konusundaki önemine dikkat çekerek, “ Kuşadası Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 7’den 70’e tiyatro eğitimlerine başladık. Şu anda 105 kursiyerimiz tiyatro eğitimi alıyor. Eğitimlerin sonunda sahne performanslarını hep birlikte izleyeceğiz. Özellikle çocuklarımız açısında bu konuya ağırlık veriyoruz. İsveç’teki ortaokullardaki öğrencilerin tiyatro dersi görmeleri zorunludur. İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluğunu bilmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır. Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur. Öyle ki sanatsal gelişimi en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde sanatsal ve eğitim alanındaki faaliyetlerimiz kesintisiz devam edecek” dedi.

