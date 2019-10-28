Aydın Sağlık Müdürlüğü ve Diş Merkezi yeni binalarına taşındı

– Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi aynı yerde hizmet verecekleri yeni hizmet binasına taşındı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm idari birimler ile 8 uzman diş hekimi, 42 diş hekimi ile nitelikli, kaliteli ve bünyesindeki nöbet polikliniği ile 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi amaçlayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de bulunduğu sağlık kompleksindeki yeni yerinde taşındı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bugünden itibaren Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzerindeki yeni adresinde hizmet vermeye başladı.
AYDIN
28 Ekim 2019 Pazartesi
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