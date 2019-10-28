Aydın Sağlık Müdürlüğü ve Diş Merkezi yeni binalarına taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın Sağlık Müdürlüğü ve Diş Merkezi yeni binalarına taşındı

İHA

– Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi aynı yerde hizmet verecekleri yeni hizmet binasına taşındı.

Aydın Sağlık Müdürlüğü ve Diş Merkezi yeni binalarına taşındı

– Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi aynı yerde hizmet verecekleri yeni hizmet binasına taşındı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm idari birimler ile 8 uzman diş hekimi, 42 diş hekimi ile nitelikli, kaliteli ve bünyesindeki nöbet polikliniği ile 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi amaçlayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de bulunduğu sağlık kompleksindeki yeni yerinde taşındı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bugünden itibaren Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzerindeki yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

AYDIN

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Zeliha Yapsık Toros’tan, 29 Ekim Mesajı
YEREL HABERLER CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Zeliha Yapsık ...
Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun yeni dönem kursiyerleri eğitimlere başladı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun yeni dönem ...
480 gram eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER 480 gram eroinle yakalanan uyuşturucu taciri ...
Şampiyona dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şampiyona dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuzey Kafkas Kültür Derneği yeni başkanını seçiyor
YEREL HABERLER Kuzey Kafkas Kültür Derneği yeni başkanını seçiyor
Rafadan Tayfa, Forum Aydın'da coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Rafadan Tayfa, Forum Aydın'da coşkuyla karşılandı
Yörükleri buluşturan şölende 'Hanımağa' ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Yörükleri buluşturan şölende 'Hanımağa' ilgi odağı ...
Efeler Belediyesi logo yarışmasında halk oylamasına geçildi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi logo yarışmasında halk oylamasına ...
Milli antrenör kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milli antrenör kazada hayatını kaybetti
Başkan Atay’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı
YEREL HABERLER Mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise ...
Kuşadası açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Efeler Kaymakam’ı Şahin’den 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Efeler Kaymakam’ı Şahin’den 29 Ekim mesajı
Acarlar’da TÜBİTAK Fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Acarlar’da TÜBİTAK Fuarı düzenlendi
Nazilli'de KETEM ekiplerinden erken tanı için çağrı
YEREL HABERLER Nazilli'de KETEM ekiplerinden erken tanı için çağrı
Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu
Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar ...
Zeytin toplarken ağaçtan düşüp öldü
YEREL HABERLER Zeytin toplarken ağaçtan düşüp öldü
Aydın'da, söndürme helikopteri ile keşif uçuşu yapıldı
YEREL HABERLER Aydın'da, söndürme helikopteri ile keşif uçuşu ...
Boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini vurdu
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini vurdu
Didim Belediyespor lige 3 puanla başladı
YEREL HABERLER Didim Belediyespor lige 3 puanla başladı
Kuşadası'nda yelkenler Cumhuriyet Kupası için açıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yelkenler Cumhuriyet Kupası için açıldı
Aydın’da basın mensupları ormanları havadan görüntüledi
YEREL HABERLER Aydın’da basın mensupları ormanları havadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X