AK Partili Mustafa Savaş, cumhuriyetin 96. yaşını kutladı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, mesajında; “Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan Cumhuriyetimiz, vatan toprağımızda gözü olan dış güçlerin ve içerideki işbirlikçi şer odaklarının en büyük engeli olmaya devam ediyor. Kirli ittifakların açık hedefi durumundaki vatan topraklarımız, devletimizin kararlı politikaları ve milletimizin vakur duruşu sayesinde teker teker püskürtülüyor.

Terör örgütleri, yurt içinde ve yurt dışında dünyaya parmak ısırtacak cinsten bir başarıyla icra edilen askeri operasyonlarla yok edilirken, manipülatif her bir operasyonu birer birer etkisiz kılan milli ekonomimiz de bütün dünyaya çok net ve önemli mesajlar veriyor.

Aziz milletimizin kararlılığı ve duası dosta güven, düşmana ise korku salmaya devam ederken, Ay yıldızlı Al Bayrağımız tüm bu başarılı politikalar neticesinde göklerde tüm gururuyla dalgalanmaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahraman askerlerimizin milletimize ve bayrağımıza olan selamı aziz milletimizin yüreğine su serperken, milli sporcularımızın katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarıları asker selamıyla taçlandırması, milletçe bu davaya inanmışlığımızı açıkça gözler önüne seriyor. Bu inanç ve kararlılık her zaman için Cumhuriyetimizin en büyük teminatı olacak, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz sonsuza dek yaşayacaktır. Bu vesileyle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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