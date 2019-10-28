Kuşadası'nda Cumhuriyet bayramı coşkusu başladı

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi çelenk töreni ile başladı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü Kuşadası’nda 2 gün boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanamaya devam edecek.

Kuşadası Kaymakamlığı ile Kuşadası Belediye Başkanlığı başta olmak üzere, STK ve siyasi parti temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. Yıldönümü nedeni ile Kuşadası’nda düzenlenecek olan etkinlikler şöyle;

"28 Ekim Pazartesi saat:16.00 Kervansaray’da Senfonik Destan, 29 Ekim Salı saat:10.30 Özer Türk Stadyumu'nda Bayram Töreni, saat: 18.30 Kısmet Otel Kavşağı'nda Cumhuriyet Korteji, saat: 19.23 Kuşadası Sahili'nde Meşale Gösterisi ve saat: 20.00 İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Cumhuriyet Senfoni Orkestrası konseri."

AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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