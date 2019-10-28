Kuyucak’ta Cumhuriyet bayramı kutlamaları başladı

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– Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve daire amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen tören, Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayarak, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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