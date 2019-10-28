Ahbap Aydın’ın kültür yolculuğundaki ilk durağı Magnesia oldu

Genç kız can verdi, onu kimse sakinleştiremedi: Allah'ım ben ne yaptım

Aydın’da bulunan 22 antik kentin güzelliklerini yerinde görmek amacıyla gezi düzenleyen Ahbap Aydın’ın ilk durağı Magnesia oldu.



Ahbap Aydın’ın 30 gönüllüsü Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’nde bulunan Magnesia Antik Kenti’ni ziyaret etti. Sanat Çalışma Grubu Başkanı Dilan Değirmenci , “Ahbaplarımızla birlikte Türkiye’nin tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda yaptığımız Aydın Arkeoloji Müzesi ziyaretimiz gönüllülerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Ahbap Aydın olarak biz de bu konuda sanat çalışma grubumuz ile birlikte fikir alışverişinde bulunarak gezilerimizi sürekli hale getirme kararı aldık. Aydın’ın her köşesinde tarihin güzelliklerini hissetmek mümkün, umarım tüm eserlerimiz hak ettiği değeri görür. İlerleyen haftalarda diğer antik kentlerimizi gezmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Efeler Belediyesi ve Germencik Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

AYDIN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:23

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.