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Aydın Ekonomi Kulübü, Cumhuriyetin 96. yaşını kutladı

İHA

– Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar, Cumhuriyetin ilanının 96'ıncı yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Ekonomi Kulübü, Cumhuriyetin 96. yaşını kutladı

– Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar, Cumhuriyetin ilanının 96’ıncı yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar, mesajında; Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim En Büyük Eserim” dediği cumhuriyeti, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olarak nitelendirdi.
Başkan Çınar, mesajında şunları kaydetti;
“Cumhuriyet; Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur. Her anı dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür.
Cumhuriyetimizin en büyük başarısı da milletimizin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmiş olmasıdır. Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakârlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz.
Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok daha güçlenerek, aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kurmakla mümkün olacaktır. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir.
Ülkemizi, sürekli olarak gelişen ve değişen dünyada hak ettiği konuma getirmek için, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyi ve her bakımdan mutlu olduğu refah bir Türkiye hedefine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyor ve bütün vatandaşlarımızın Aydın Ekonomi Kulübü ailesi olarak Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz”

AYDIN

29 Ekim 2019 Salı

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