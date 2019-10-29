Kuşadası açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

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- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 03.00 sıralarında, içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu tespit etti. Pamucak açıklarında durdurulan lastik botta 9'u Kongo, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak yakalandı. 4'ü erkek, 2'si kadın ve 9'u çocuk olan göçmenler, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



AYDIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

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