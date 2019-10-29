Başak Koleji, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı

– Aydın Özel Başak Koleji, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ıncı yaşını coşkuyla kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 29 Ekim 1923’te Türkiye’nin yönetim biçimi olarak Cumhuriyet’i kabul etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan bir bayram olan Cumhuriyet bayramı Başak Koleji Konferans Salonunda kutlandı.



Öğrencilerin etkinliklerini sergilediği kutlamalara katılan veliler ve öğretmenler pek çok etkinliği ardı ardına izleyerek duygu dolu dakikalar yaşadılar. Bu yıl 96. Kuruluş Yıl dönümünün kutlandığı Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde; Başak Koleji 4 ve 5.sınıf öğrencilerinin hazırladığı muhteşem "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu günün anlam ve önemini belirten konuşma, “Mustafa Kemal" ve "Şahlanış" oratoryoları, Cumhuriyet şiirleri ve şarkıları, ritmik dans ve vals gösterileri sergilendi. Ardından bbrass Nefesli Çalgılar Topluluğu müzik performansı ile sahnede yer aldı. İzleyenlerin büyük takdirini kazanan program 1 buçuk saatlik gösterilerin ardından sona erdi.

AYDIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

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