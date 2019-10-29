Aydın’da kış hazırlıkları başladı Emine Nine; “Kendi emeğimle ısınınca daha mutlu oluyorum”

Aydın’da havaların soğumaya başlaması ile birlikte kış telaşı başladı. Germencik ilçesinde yaşayan kadınlar belediye tarafından budanan ağaçlardan kışlık yakacaklarını çıkarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Devletten yakacak yardımı almak yerine kendi çabaları ile yakacakları temin etmeye çalıştıklarını belirten kadınlar, odun ateşinde hem ısınıp hem de yemek yaptıklarını söylediler.

Bu yıl yaz mevsiminin çok uzun, sıcakların da oldukça etkili olduğunu belirten 79 yaşındaki Emine Neşeli, kış mevsiminin de soğuk ve uzun geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, herkesin kışa iyi hazırlanmasını istedi. Eskiden kış hazırlıklarını tamamen kadınların yaptığını şimdi ise herkes kömür ve doğalgaz yaktığı için kadınların kış hazırlığını unuttuğunu belirten Emine Neşeli, “Bizim gençliğimizde devlet kışın ısınılması için kömür dağıtmazdı. Herkes kendi yakacağını kendisi hazırlardı. Kışın sobada ısınmak için yaktığımız ateşi hem yemek yapmada hem su ısıtmada kullanırdık. Kalorifer çıktı, doğalgaz yayıldı. Kimse odun kullanmaz oldu. Eskiler odunun kıymetini biliyor ama yeni neslin odunu kullanacak alanı bile yok” diye konuştu.

Devletin kendilerine kömür yardımı yapmasına rağmen, kendi çabaları ile temin ettiği odunla ısındığında daha çok mutlu olduğunu belirten Emine Neşeli, “Kendi arazimiz olmadığı için odun temin edemiyorum. Belediye budadığı ağaçların odununu almamıza müsaade ediyor. Biz de hem çevre temizliği yapmış oluyoruz. Hem de yakacağımız odunu temin ediyoruz. Budanan ağaçların çalılarını kurutup yazın ocakta yemek yapıyoruz. Odunları ile de kışın ısınıyoruz” diyerek kendi emekleri ile ısınınca daha mutlu olduğunu söyledi.

AYDIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

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