Didimlilerden savaş gemisi “Volkan”a ziyaretçi akını

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Didim ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları kapsamında “TCSG Volkan” adlı savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Didim’de DMarinde demir atan TCSG Volkan” adlı savaş gemisi ziyarete açıldı. DMarin Didim marinaya gelen vatandaşlar gemiyi ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Didim İlçe Protokolü ilk olarak gemiyi gezerek bilgiler aldı. Ardından gemi halka açılırken, başta minikler ve öğrenciler olmak üzere binlerce kişi gemiyi ziyaret etti. Gruplar halinde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlar gemide görevli rütbeliler eşliğinde gezinti yaparak, bilgiler aldı.

AYDIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.